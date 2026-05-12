Uno Bianca, la Procura riapre il caso Gugliotta

Accertamenti sul suicidio dell’ex poliziotto della banda: i pm di Bologna vogliono fare chiarezza sulla morte avvenuta a gennaio

La Procura di Bologna ha avviato nuovi accertamenti sulla morte di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e componente della banda della Uno Bianca, suicidatosi lo scorso gennaio nella sua casa di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone.

I magistrati, informati del decesso solo settimane dopo, vogliono acquisire i fascicoli tecnici, confrontarsi con il medico legale e ascoltare familiari e persone a lui vicine negli ultimi mesi.

L’ipotesi principale resta quella del gesto volontario legato a gravi problemi personali. Gugliotta, condannato a 20 anni per diverse rapine, era uscito dal carcere nel 2008.

Intanto prosegue anche l’inchiesta principale sui delitti della Uno Bianca: la Procura attende gli esiti delle analisi del Ris su vecchi reperti e punta a riascoltare tutti gli ex componenti della banda. Tra questi era previsto anche Gugliotta, morto prima della convocazione. Presto sarà sentito anche Roberto Savi, detenuto nel carcere di Bollate.