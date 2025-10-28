Uomo in carrozzina muore investito dal portiere dell’Inter Josep Martínez

L’incidente è avvenuto a Fenegrò, vicino al centro sportivo nerazzurro. L’uomo avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata

Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Un uomo di 81 anni, a bordo della sua carrozzina elettrica, è stato travolto e ucciso da un’auto guidata dal portiere dell’Inter, Josep Martínez.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe improvvisamente invaso la corsia, forse a causa di un malore. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Martínez, 27 anni, non ha riportato ferite ma è apparso profondamente scosso. Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dell’incidente.

In segno di rispetto per la tragedia, l’Inter ha annullato la conferenza stampa prevista con l’allenatore Cristian Chivu.