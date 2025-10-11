Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma: fermato il presunto aggressore

Il 39enne, cittadino senegalese, è stato colpito mortalmente mentre litigava con la compagna in zona Grottarossa

Tragedia questa mattina nella Capitale. Un uomo di 39 anni, cittadino senegalese, è stato ucciso a coltellate in strada a largo Sperlonga, nel quartiere Grottarossa.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava litigando con la compagna quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stata aggredita da un uomo armato di coltello. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

La polizia, giunta sul luogo dell’aggressione, ha fermato un uomo ritenuto il presunto autore dell’omicidio. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il movente del gesto.