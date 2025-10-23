Uomo ucciso a coltellate nella notte nel Torinese

Marco Veronese, 39 anni, colpito da un uomo incappucciato. Indagano i carabinieri

Un uomo di 39 anni, Marco Veronese, è stato ucciso a coltellate nella notte a Collegno, alle porte di Torino. Il corpo è stato trovato intorno all’1.30 all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, con numerose ferite da arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata aggredita da una persona incappucciata, poi fuggita subito dopo il delitto. Le urla hanno attirato l’attenzione di un passante, che ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e diverse ambulanze, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Veronese, separato e titolare di una ditta, sarebbe stato colpito da dodici o tredici coltellate.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Rivoli, Collegno e del Nucleo investigativo di Torino, impegnati nella ricerca dell’aggressore e nella ricostruzione della dinamica dell’omicidio.