Corpolò Calcio, squadra giovane ma obiettivo salto di categoria. Settore giovanile: una guida in "rosa"

Nuova dirigenza, staff rinnovato, settore giovanile protagonista e una Prima Squadra giovane che punta ai playoff senza rinunciare al sogno promozione

Il Corpolò Calcio è pronto ad affrontare la stagione 2026-2027 di Terza Categoria con entusiasmo, idee chiare e un importante rinnovamento a livello tecnico. Il club riparte da un progetto che guarda al futuro, puntando sulla valorizzazione dei giovani e sulla costruzione di una squadra competitiva, senza perdere di vista le proprie ambizioni. Tra le principali novità figura l'arrivo del nuovo direttore sportivo Andrea Marone, profondo conoscitore del calcio dilettantistico del territorio. La società gli affida un ruolo strategico nella costruzione della Prima Squadra e nello sviluppo del progetto sportivo. La panchina è stata affidata a Stefano Pascarella, ex giovanili del Rimini Calcio, lunga esperienza nel calcio locale (ha vestito le maglie di Verucchio e Novavalmarecchia) ed ex allenatore del settore giovanile biancorosso. Pascarella guiderà una rosa profondamente rinnovata, composta da molti giovani e da alcuni giocatori di esperienza, con l'obiettivo di dare continuità al percorso di crescita del club. Ad affiancarlo nello staff tecnico ci sarà Corrado Fantini, allenatore in seconda, che metterà a disposizione esperienza, competenza e supporto tattico.



«L'obiettivo minimo è raggiungere i playoff, ma la società non ci ha messo alcuna pressione. La priorità è ringiovanire la squadra e portare in Prima Squadra i ragazzi provenienti dall'Under 19. Non ci è stato chiesto di vincere il campionato, anche se abbiamo scelto un allenatore importante e siamo una società ambiziosa.

Con mister Pascarella abbiamo già condiviso un percorso vincente a Villa Verucchio, dove siamo riusciti a portare la squadra dalla Terza alla Prima Categoria. Per questo motivo vogliamo provarci anche a Corpolò. Vincere non è l'obiettivo primario, ma faremo di tutto per essere protagonisti», commenta il ds Andrea Marone.



La scorsa stagione il Corpolò è andato vicinissimo alla promozione. Dopo aver chiuso il campionato al secondo posto, la squadra ha visto sfumare il salto di categoria nella finale playoff contro l'Atletico Marecchia di Ponte Messa, frazione del comune di Pennabilli. Un risultato che ha lasciato amarezza ma che rappresenta anche il punto di partenza del nuovo progetto. La società ha già definito gran parte della rosa che affronterà il campionato di Terza Categoria 2026-2027. Il direttore sportivo Andrea Marone ha però confermato che il mercato non è ancora concluso e che nelle prossime settimane arriveranno altri innesti per completare l'organico e aumentare il livello competitivo della squadra.

Grande attenzione anche al vivaio, affidato alla responsabilità di Carmen Reitano. Il settore giovanile rappresenta uno dei punti di forza della società e coinvolge circa 160 ragazzi, dai più piccoli fino alle categorie agonistiche Under 16 e Under 19.

lunedì 24 è iniziata la preparazione.

La rosa

USD CORPOLO’ 2026/27:

All.: Pascarella Stefano, Vice-All.: Fantini Corrado, All.Port.: Magi Manuel

Portieri: Casadei Aaron (2007), Cignini Elia (2006) Mussoni Elia (2004);

Difensori: Arfilli Pietro (2003), Brancato Matteo (1994), Cattaneo Mattia (2001), ⁠Lotti Alberto (2005), Marchetti Alex (1981), Mirri Alessandro (1998), Rocchi Alessio (1996), Trombetta Loris (2000);

Centrocampisti: Damiano Dennis (2004), Dyrmyshi Jurgen (2007), El Bachra Ilyass (2005), Gessaroli Michael (2000), Lira Andrea (1992), Nanni Andrea (1996), Piccari Lorenzo (1999), ⁠Siboni Matteo (2003), Zouhair Omar (2002);

Attaccanti: Cambria Filippo (2005), ⁠Cavallari Nicolò (1999), Galli Andrea (2006), Gufka Matteo (1998), ⁠Mainardi Mattia (2007), ⁠Pinto Andrea (1999), Vertaglia Lorenzo (1995).

Staff tecnico

Dir.Sport.: Marone Andrea

Martina Cattaneo – Mister Piccoli Amici;

Chiara Tonni – Mister Piccoli Amici 2020/2021;

Stefano Sfragrasso – Mister Primi Calci;

Luca Mancini e Luca Bertozzi – Mister Pulcini;

Antonio Sorvillo – Mister Esordienti;

Mirco Mazzone – Mister Under 19;

Alessio Ballantini – Mister Under 16

Le foto dei tecnici