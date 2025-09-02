Us Open, sfida tricolore: Sinner e Musetti si giocano la semifinale

Stasera il derby azzurro nei quarti di finale. Avanzano Paolini ed Errani nel doppio, si fermano Vavassori e Bolelli

Agli Us Open di New York sarà grande tennis con un inedito derby italiano nei quarti di finale. Jannik Sinner, numero uno del mondo, e Lorenzo Musetti si sfideranno stasera per un posto in semifinale, scrivendo una pagina importante nella storia del tennis azzurro.

Negli ottavi Sinner ha travolto con autorità il kazako Alexander Bublik, liquidato con un netto triplo 6-1 che conferma lo straordinario momento di forma dell’altoatesino. Musetti, dal canto suo, ha superato lo spagnolo Jaume Munar con una prova di carattere, guadagnandosi il diritto di incrociare il connazionale in un match che promette spettacolo ed emozioni.

Buone notizie anche dal tabellone di doppio femminile: Jasmine Paolini e Sara Errani hanno conquistato la qualificazione al turno successivo, confermando la solidità della coppia. Si fermano invece Andrea Vavassori e Simone Bolelli, eliminati dopo un percorso comunque positivo.

L’Italia del tennis continua così a brillare a Flushing Meadows, con la prospettiva di portare un azzurro tra i primi quattro dello Slam americano.