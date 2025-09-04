Us Open, Sinner batte Musetti e vola in semifinale

’altoatesino domina il derby italiano in tre set: ora affronterà Auger-Aliassime. Out Errani e Paolini nel doppio

Jannik Sinner conquista la semifinale degli US Open superando con autorità Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano. Il numero uno del mondo ha chiuso la sfida in tre set (6-1, 6-4, 6-2) dopo due ore di gioco, confermandosi in grande condizione e determinato a spingersi fino in fondo nel torneo.

«Con Lorenzo ci conosciamo molto bene, veniamo dallo stesso Paese. In campo l’amicizia si accantona, poi una stretta di mano e passa tutto» ha commentato Sinner a caldo, definendo la sua prestazione «buona». Alla domanda sul valore di questa partita per il tennis italiano, il campione altoatesino ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque, ed è bello esserlo».

Il prossimo avversario di Sinner sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, in palio l’accesso alla finalissima dello Slam newyorkese.

Giornata amara invece per Sara Errani e Jasmine Paolini, eliminate nel tabellone di doppio.