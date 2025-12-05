Usa in pressing sull'Ue contro l'uso degli asset russi

'Necessari per un accordo di pace e non per la guerra'

Gli Usa hanno esercitato pressioni su diversi paesi dell'Unione Europea nel tentativo di bloccare i piani di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere un massiccio prestito all'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo la quale i funzionari statunitensi - che hanno parlato a patto di restare anonimi - hanno sostenuto davanti agli Stati membri che i beni sequestrati ai russi sono necessari per garantire un accordo di pace tra Kiev e Mosca e non dovrebbero essere utilizzati per prolungare la guerra. Nella nuova dottrina globale americana la presa di distanze dalla Nato: 'Non può essere un'alleanza in perpetua espansione. L'Europa ne prenda il controllo entro il 2027', si legge in un messaggio del Pentagono alle delegazioni europee citato dall'agenzia Reuters.