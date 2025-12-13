Usa pronte a garantire la sicurezza dell'Ucraina con l'Articolo 5 della Nato

Secondo Axios, l'amministrazione Trump sarebbe disposta a fornire una garanzia giuridicamente vincolante, approvata dal Congresso, mentre le infrastrutture ucraine restano sotto attacco

I negoziati sulle garanzie di sicurezza che l'Ucraina potrebbe ricevere dagli Stati Uniti e dall'Europa hanno compiuto significativi progressi. Axios riporta che un alto funzionario statunitense ha dichiarato che l'amministrazione Trump è pronta a offrire a Kiev una garanzia basata sull'articolo 5 della Nato.

Si tratterebbe di una clausola vincolante dal punto di vista legale, che verrebbe sottoposta all'approvazione del Congresso. “Vogliamo dare agli ucraini una garanzia di sicurezza che non sia un assegno in bianco da un lato, ma che sia sufficientemente solida dall'altro. Siamo disposti a sottoporla al voto del Congresso”, ha affermato il funzionario statunitense.

Intanto, sul fronte interno, l’Ucraina affronta le conseguenze dei recenti attacchi russi. Più di un milione di famiglie sono rimaste senza elettricità dopo che raid notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche e industriali in cinque regioni del Paese. Lo riferiscono le autorità ucraine, citate dalla Bbc.

Il ministro degli Interni, Ihor Klymenko, ha precisato che almeno cinque persone sono rimaste ferite. Sono in corso le operazioni per spegnere gli incendi e ripristinare l'energia elettrica nelle aree colpite.