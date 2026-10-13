Vagante, l’app nata a Riccione che mette in contatto lavoratori e imprese

Dall’esperienza di due amiche nel mondo della ristorazione nasce una startup innovativa: quasi 1.500 iscritti e oltre 100 aziende per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Ci sono idee imprenditoriali che nascono dall’osservazione quotidiana di un problema concreto. È il caso di Vagante, startup innovativa con sede a Riccione, nata dall’iniziativa di due amiche che hanno trasformato la propria esperienza lavorativa in un progetto digitale pensato per rispondere alle esigenze del settore dell’ospitalità. La storia comincia oltre dieci anni fa, quando le due fondatrici si conoscono durante gli studi universitari, lavorando come bariste e cameriere. Un’esperienza condivisa che permette loro di conoscere da vicino le dinamiche della ristorazione e le difficoltà legate alla ricerca di personale, soprattutto nei periodi di maggiore attività. Negli anni successivi, anche dopo aver intrapreso altri percorsi, continuano a ricevere richieste di lavoratori da parte dei locali in cui avevano prestato servizio. Da queste sollecitazioni prende forma un’intuizione: creare uno strumento semplice e immediato capace di mettere in contatto chi cerca un impiego con le aziende che hanno bisogno di personale. È così che nasce Vagante, fondata da due socie, amiche nella vita e oggi imprenditrici: un progetto che unisce la conoscenza diretta del settore alle opportunità offerte dalla tecnologia.

Un’app per semplificare la ricerca di lavoro

Vagante è un’app gratuita per i lavoratori, attiva e disponibile su smartphone da agosto, progettata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta nei settori della ristorazione, del turismo e degli eventi. Grazie alla geolocalizzazione, la piattaforma permette di avvicinare lavoratori e aziende in base alle rispettive esigenze, favorendo un contatto più rapido e diretto. L’obiettivo è rendere più semplice la ricerca di opportunità professionali per chi desidera lavorare e, allo stesso tempo, aiutare le imprese a individuare le persone di cui hanno bisogno. Un’esigenza particolarmente sentita nel comparto ho.re.ca., dove la necessità di trovare personale può cambiare rapidamente in funzione della stagione, dei flussi turistici e del calendario degli eventi. Per ristoranti, bar, strutture ricettive e organizzatori di manifestazioni, disporre di uno strumento digitale dedicato può rappresentare un supporto concreto nella gestione delle proprie necessità.

Dalla Riviera Romagnola alle Marche

Il progetto è partito dalla Riviera Romagnola, con sede a Riccione, e sta progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione anche nelle Marche, coinvolgendo studenti, lavoratori e imprese del territorio. I primi numeri raccontano una crescita significativa: l’app conta già quasi 1.500 utenti iscritti e oltre un centinaio di aziende che pubblicano offerte di lavoro quotidianamente. Una comunità in espansione che testimonia l’interesse verso un servizio pensato per rispondere a esigenze reali del mercato del lavoro locale. La crescita di Vagante si inserisce in un contesto in cui il turismo e gli eventi rappresentano una componente importante dell’economia del territorio. Dalla stagione estiva alle fiere, dalle manifestazioni ai grandi appuntamenti che animano la città durante tutto l’anno, la necessità di trovare personale può diventare una sfida tanto per le imprese quanto per chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa.

Un progetto che nasce e cresce sul territorio

L’ambizione di Vagante è continuare a svilupparsi partendo dal territorio che le ha dato origine, creando connessioni tra imprese e persone e contribuendo a rendere più accessibile il mercato del lavoro nei settori dell’ospitalità e degli eventi. La storia delle due fondatrici dimostra come un’esperienza condivisa possa trasformarsi in un’idea imprenditoriale capace di guardare oltre i confini locali. Conoscere direttamente le difficoltà di un settore ha permesso loro di individuare un’esigenza concreta e di provare a rispondervi attraverso uno strumento digitale. Da Riccione, Vagante guarda così a una rete sempre più ampia di aziende e lavoratori, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità professionali e facilitare l’incontro tra chi cerca lavoro e chi offre impiego. Una sfida che riguarda da vicino anche Rimini, città in cui fiere, eventi e turismo rendono il rapporto tra imprese e personale un elemento fondamentale per il tessuto economico locale.