Valanga in fuoripista: sciatore travolto e ucciso. La tragedia nel Tirolo

Avviate le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti

Tragedia sulle montagne del Tirolo austriaco. Uno sciatore ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga mentre praticava fuoripista nel comprensorio di Ischgl, nella valle di Paznaun. Il corpo è stato recuperato questa mattina al termine di una complessa operazione di soccorso, avviata in seguito alla denuncia di scomparsa presentata alla polizia di Kappl.

Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Orf, il distacco della valanga risalirebbe a giovedì 15 gennaio e sarebbe avvenuto in un’area nei pressi dell’impianto di risalita Pardatschgratbahn, lontano dalle piste battute. Il fenomeno, probabilmente una valanga a lastroni, non era stato notato nell’immediato.

Alle ricerche hanno partecipato la polizia alpina, il soccorso alpino e un’unità cinofila. Un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve ha consentito di individuare il punto esatto del seppellimento. Lo sciatore è stato trovato sotto un consistente strato di neve, ma per lui non c’era più nulla da fare. L’identità della vittima non è stata resa nota.

Le operazioni sono proseguite per diverse ore per escludere la presenza di eventuali altri dispersi. L’incidente riporta l’attenzione sull’elevato rischio valanghe in zona: a Ischgl il pericolo è attualmente classificato di grado 3 su 5, con condizioni che possono peggiorare localmente a causa di vento e instabilità del manto nevoso.