Valconca in festa tra musica, libri, performance e sapori: una settimana di eventi per tutte le età

Da Morciano a Montefiore, passando per Saludecio e Mondaino, il territorio si anima con concerti, spettacoli, incontri d’autore e gastronomia

Tra il 25 e il 29 giugno, in Valconca è in programma un ricco calendario di eventi che uniscono cultura, musica, intrattenimento e solidarietà.

A Morciano di Romagna…

Mercoledì 25 giugno i riflettori si accendono nel Giardino del Centro Giovani di via Mazzini con l’evento “Hall of Music – Suona l’estate”.Dalle ore 18, gli allievi della scuola musicale Hall of Music APS si esibiranno nei saggi delle classi di batteria, percussioni e canto. A seguire, un buffet offerto dall’associazione e, alle 21, un concerto di musica live per salutare l’arrivo dell’estate con una serata all’insegna del talento e della convivialità.

Venerdì 27 sarà invece una giornata tutta dedicata ai bambini e alle famiglie. Nel cortile della biblioteca comunale “G. Mariotti” torna “Storie in giardino”, il ciclo di letture e incontri con gli autori: questa volta sarà ospite Lorenzo Tozzi, con un pomeriggio di racconti e fantasia che inizierà alle 17.30. Poco dopo, in via Roma, Morciano si trasformerà in un grande palcoscenico con “’80 Rewind”: musica dal vivo, animazione con la band Tasso 0.5, mercatino dei bambini, street food e persino una divertente Formula 1 a pedali. Un’occasione perfetta per rivivere l’energia degli anni Ottanta tra amici e famiglie.

A Mondaino…

Venerdì 27 giugno la suggestiva Piazza Maggiore sarà teatro di un incontro tra tradizione venatoria e gastronomia. Il Club Italiano del Colombaccio – sezione di Rimini – propone una serata culturale e conviviale: dalle 17.30 alle 19 visite a tema, poi una cena con piatti tipici della cucina romagnola, tra cui tagliatelle al cinghiale e grigliata mista. Un evento che unisce sapori e storie in uno dei borghi più affascinanti della Valconca.

Sabato 28 giugno, spazio alla sperimentazione artistica con “Balsamo”, la performance dell’artista Veronica Guerra ospitata alle ore 19 presso L’arboreto – Teatro Dimora. Un’esperienza sensoriale e partecipativa che prende ispirazione dai rituali della cura e della bellezza, trasformando il gesto quotidiano in atto poetico e scenico.

A Saludecio…

Sempre sabato 28 giugno il Giardino dei Profumi si trasforma in palcoscenico con “Garden Music”, un evento che celebra la musica giovanile e la passione sportiva. Dalle 18 in poi, band emergenti animeranno il parco, accompagnate dalla presentazione delle squadre dell’Alta Valconca. A chiudere la serata, alle 21.30, il concerto dei Revolution Live Band. Per tutta la durata dell’evento sarà attivo uno stand gastronomico con piatti freschi e gustosi, da condividere in compagnia.

A Montefiore Conca…

Montefiore Conca si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate. Sabato 28 giugno, a partire dalle 19:00, l’Arena Raciti diventerà il cuore pulsante di “Pescatori sotto la Rocca”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Montefiore Conca. Sarà una notte in cui i sapori del mare conquisteranno i visitatori, grazie a piatti della tradizione proposti negli stand gastronomici, pensati per trasformare la cena in un vero e proprio viaggio tra profumi intensi e gusto autentico. Ma il cibo sarà solo uno degli ingredienti di una serata che promette di coinvolgere tutti i sensi. A dare ritmo e colore all’evento ci penserà il DJ set di Radio Studio Più, pronto a far ballare il pubblico con una selezione musicale trascinante, ideale per accompagnare il calar del sole e accendere l’energia della notte.

A Montegridolfo….

Domenica 29 giugno sarà una giornata di grande valore simbolico e comunitario. In occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo e nel centenario della nascita di Don Oreste Benzi, Montegridolfo dedica la serata alla sua memoria. Alle ore 18 è prevista la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Pietro. A seguire, alle 19, un rinfresco solidale a offerta libera, il cui ricavato sarà destinato ai lavori della Casa di San Pietro. Alle 20.30, nel Peter Park, il regista Kristian Gianfreda e Stefano Vitali introdurranno la proiezione del documentario “Il pazzo di Dio – La strada di Don Oreste Benzi”. Una serata intensa, organizzata con la collaborazione della Casa Famiglia “Piccoli Angeli” della Comunità Papa Giovanni XXIII e dell’associazione Ali di Farfalla.

A San Giovanni in Marignano…

Chiudiamo la settimana con un tuffo nella storia e nell’eleganza d’altri tempi. Domenica 29 giugno ritorna infattil’appuntamento con “Il Vecchio e l’Antico”, il mercatino dell’antiquariato e del vintage che animerà via Vittorio Venetodalle 8 alle 19. Un’occasione per curiosare tra oggetti rari, memorabilia e piccoli tesori, in un’atmosfera che sa di passato ma parla al cuore del presente.