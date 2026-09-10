Valconca in scena, 18 appuntamenti per un’estate nei borghi, dedicata al padre di Pinocchio

Chiusa la rassegna dedicata ai 200 anni di Collodi: nove Comuni coinvolti tra teatro, musica e spettacoli nei luoghi della vallata.

Diciotto appuntamenti, nove Comuni e un'estate trascorsa tra teatro, musica e alcuni dei luoghi più suggestivi della Valconca. Si è chiusa domenica 6 settembre a Montefiore Conca "Valconca in scena – Collodi 200", la rassegna promossa dall'Unione Valconca insieme ai Comuni aderenti in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Il bilancio tracciato dagli organizzatori è positivo, soprattutto sul fronte della partecipazione. Accanto a chi ha seguito singoli spettacoli e concerti, si è formato infatti un pubblico che ha scelto di accompagnare la rassegna durante tutta l'estate, spostandosi da un Comune all'altro. A questi si sono aggiunti visitatori e curiosi che hanno scoperto di volta in volta gli appuntamenti e i luoghi che li ospitavano.

Dal 24 luglio al 6 settembre il cartellone ha attraversato Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente. Una formula pensata per piccoli gruppi di spettatori, che secondo l'organizzazione ha comunque registrato presenze superiori alle attese.

A fare da scenografia agli spettacoli sono stati piazze e borghi medievali, terrazze panoramiche, giardini, musei, anfiteatri e rocche. Il luogo, di volta in volta, ha contribuito a caratterizzare l'appuntamento, trasformando la rassegna in un percorso attraverso la vallata. Teatro e musica sono diventati così anche un'occasione per conoscere parti diverse della Valconca e muoversi tra i suoi Comuni.

Un altro elemento ricorrente è stato il momento conviviale al termine delle esibizioni, con brindisi insieme agli artisti e al pubblico. Un modo informale per prolungare le serate e creare un rapporto più diretto tra chi era sul palco e chi aveva assistito allo spettacolo.

"Vedere persone che hanno seguito la rassegna spostandosi da un paese all’altro è forse il risultato più bello", sottolinea Gian Marco Casadei, presidente dell'Unione Valconca e sindaco di Montescudo-Monte Colombo. Per Casadei, il progetto ha permesso di presentare la Valconca come "un unico territorio", mettendo in rete i nove Comuni attraverso la cultura e valorizzando luoghi e realtà differenti.

Sulla stessa linea Alessandro Renzi, delegato al Turismo dell'Unione Valconca e sindaco di Montegridolfo, che definisce la rassegna "un ottimo punto di partenza". Il coinvolgimento dei residenti e dei visitatori, spiega, ha mostrato come teatro e musica possano diventare anche strumenti per far conoscere i borghi e l'entroterra