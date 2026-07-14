Valconca in scena, Collodi 200: musica e teatro gratis nei borghi fino a settembre

Dal 24 luglio al 6 settembre 18 appuntamenti nei nove Comuni dell'Unione Valconca, tra concerti jazz e lo spettacolo itinerante "Pinocchio in Valconca" per i 200 anni di Carlo Collodi

Prende il via il 24 luglio "Valconca in scena – Collodi 200", prima edizione della rassegna promossa dall'Unione Valconca con il bando regionale per le attività culturali 2026. Fino al 6 settembre, 18 eventi gratuiti animeranno piazze, rocche e terrazze panoramiche di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente.

La manifestazione celebra il bicentenario della nascita di Carlo Collodi e si articola in due filoni: "La musica del Paese dei Balocchi", nove concerti jazz della Mondaino Youth Orchestra e dell'Orchestra di Fiati di Mondaino, e "Pinocchio in Valconca", spettacolo teatrale in tre episodi firmato da Città Teatro, in scena dal 7 al 23 agosto in diverse location del territorio.

Gli eventi, tutti in acustico e a luce naturale, si concluderanno con un brindisi o, in due occasioni, con una colazione all'alba. Per il presidente dell'Unione Valconca Gian Marco Casadei si tratta di "una nuova stagione di collaborazione culturale" tra i Comuni, capace di unire arte, paesaggio e identità del territorio.