“Valconca in scena – Collodi 200”: teatro e musica nei borghi della vallata per celebrare Pinocchio

Dal 24 luglio al 6 settembre nove Comuni protagonisti della rassegna culturale gratuita

Prende il via venerdì 24 luglio "Valconca in scena – Collodi 200", la nuova rassegna culturale promossa dall'Unione Valconca che fino al 6 settembre porterà teatro e musica nei nove Comuni della vallata, celebrando il bicentenario della nascita di Carlo Collodi attraverso un ricco calendario di appuntamenti gratuiti.

Il progetto nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Valconca, trasformando piazze, borghi medievali, musei, giardini e terrazze panoramiche in palcoscenici naturali per spettacoli dal vivo. Il filo conduttore della rassegna è il viaggio di Pinocchio, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso capace di unire cultura, musica e territorio.

Ad aprire il cartellone sarà il percorso musicale "La musica del Paese dei Balocchi", affidato alla Mondaino Youth Orchestra e all'Orchestra di Fiati di Mondaino, con concerti ispirati al jazz, agli standard internazionali e alle colonne sonore del grande cinema per ragazzi. Ogni appuntamento sarà seguito da un brindisi, pensato come momento di incontro tra artisti, cittadini e visitatori.

Il primo fine settimana della rassegna prenderà il via venerdì 24 luglio, alle 19, a Saludecio, in Largo Santiago de Compostela, con gli MYO Hot Syncopators diretti dal maestro Michele Chiaretti, protagonisti del concerto Irresistibile Hot Jazz.

La rassegna proseguirà sabato 25 luglio, sempre alle 19, nella Piazzetta del Borgo di Montegridolfo, dove il MYO Pompe Pulse Quartet proporrà Il fascino del Gypsy Jazz, un viaggio tra le atmosfere della tradizione musicale manouche.

Il primo weekend si concluderà domenica 26 luglio, alle 19, in Piazza 1° Maggio a Fratte di Sassofeltrio, con l'Orchestra di Fiati di Mondaino, diretta dal maestro Andrea Brugnettini, che accompagnerà il pubblico attraverso le più celebri colonne sonore del cinema per ragazzi. Anche in questo caso il concerto sarà seguito da un brindisi conclusivo.

La seconda parte della rassegna, in programma dal 7 al 23 agosto, sarà invece dedicata a "Pinocchio in Valconca", produzione originale di Città Teatro, articolata in tre episodi che accompagneranno il pubblico nei diversi Comuni della vallata trasformando ogni luogo in una tappa del viaggio del celebre burattino di Collodi