Valconca in scena, tre appuntamenti per il gran finale

Dal 4 al 6 settembre San Clemente, Mondaino e Montefiore Conca ospitano gli ultimi concerti della rassegna dedicata alla musica e al territorio

“Valconca in scena – Collodi 200” arriva al suo ultimo atto. Dopo un’estate di spettacoli che ha attraversato i nove Comuni dell’Unione Valconca, la rassegna si prepara a salutare il pubblico con l’ultimo weekend di appuntamenti, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre.

Tre giornate, tre borghi e tre differenti proposte musicali segneranno il gran finale de “La musica del Paese dei Balocchi”, il secondo capitolo della manifestazione, affidato alla MYO – Mondaino Youth Orchestra e all’Orchestra di Fiati di Mondaino. Saranno San Clemente, Mondaino e Montefiore Conca ad accogliere gli ultimi concerti di un percorso che, prima con il teatro e poi con la musica, ha trasformato piazze, terrazze, giardini e luoghi simbolo della Valconca in palcoscenici a cielo aperto.

L’ultimo weekend di “Valconca in scena”

Il primo degli appuntamenti conclusivi è in programma venerdì 4 settembre alle 18 a San Clemente, sulla Terrazza di Piazza Mazzini. A esibirsi sarà il MYO Pompe Pulse Quartet con “Il fascino del Gypsy Jazz”, spettacolo dedicato alle sonorità e al ritmo di uno dei linguaggi più coinvolgenti della tradizione jazz europea.

La terrazza panoramica di San Clemente tornerà così a essere uno dei palcoscenici della rassegna dopo aver già ospitato, durante il capitolo teatrale di “Pinocchio in Valconca”, il suggestivo spettacolo all’alba dello scorso 22 agosto. Al termine del concerto è previsto un brindisi insieme al pubblico.

Il viaggio proseguirà sabato 5 settembre alle 18 a Mondaino, nella Piazzetta della Porta di Sotto. Protagonista sarà il MYO All Jazz Trio con “La magia dei grandi standards”, un percorso attraverso alcuni dei brani e delle atmosfere che hanno segnato la storia del jazz internazionale. Anche in questo caso il concerto sarà seguito da un brindisi conclusivo.

A Montefiore Conca il gran finale

L’ultima tappa dell’intera rassegna sarà domenica 6 settembre alle 18 a Montefiore Conca, nella cornice di Piazza della Libertà.

A chiudere “Valconca in scena – Collodi 200” saranno i MYO Hot Syncopators, diretti dal M° Michele Chiaretti, con lo spettacolo “Irresistibile Hot Jazz”. Un concerto dedicato alle sonorità più vivaci e trascinanti dell’Hot Jazz che accompagnerà il pubblico fino all’atto conclusivo della manifestazione. Anche l’ultima serata terminerà con un brindisi.

Un viaggio tra teatro, musica e territorio

Con il weekend dal 4 al 6 settembre giunge così al termine un progetto culturale che per diverse settimane ha attraversato l’intera vallata. “Valconca in scena – Collodi 200” ha costruito il proprio calendario attorno a un principio preciso: portare gli spettacoli direttamente nei borghi e nei luoghi più caratteristici del territorio, creando un legame tra cultura, paesaggio e comunità.

La prima parte della rassegna, “Pinocchio in Valconca”, affidata a Città Teatro, ha accompagnato il pubblico attraverso le avventure del celebre burattino con un progetto teatrale itinerante articolato nei nove Comuni. Il testimone è poi passato alla musica con “La musica del Paese dei Balocchi”, che ha proposto altrettanti appuntamenti tra jazz, grandi standard e differenti formazioni musicali.

Il fine settimana conclusivo rappresenta dunque l’ultima occasione per partecipare a “Valconca in scena – Collodi 200” e vivere tre nuovi appuntamenti nei borghi della vallata.

“Valconca in scena – Collodi 200” è promossa dall’Unione Valconca insieme ai Comuni aderenti e coinvolge Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.