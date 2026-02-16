Valconca, lupi ancora in azione: ucciso un vitello a Montegrimano

L’allevamento, con circa cento fattrici, aveva già subito predazioni in passato

Nuovo attacco di lupi in Valconca. Venerdì mattina un vitello di 150-200 chili è stato ucciso nell’azienda dei fratelli Diotallevi a Montegrimano. "Lo abbiamo trovato ferito, abbiamo provato a salvarlo ma nel pomeriggio è morto", racconta Mauro Diotallevi al Corriere Romagna. Nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato un branco di sei esemplari.

L’allevamento, con circa cento fattrici, aveva già subito predazioni in passato, ma su animali appena nati. "Questa volta il peso era molto superiore. Se il branco è così numeroso, il rischio è per le mucche adulte", spiega l’allevatore.

Sul fronte risarcimenti, prevista un’indennità di circa 400 euro, da cui vanno sottratti i costi di smaltimento. "Una cifra lontana dal valore reale dell’animale, che in questo caso era intorno ai 1.200 euro", sottolinea Diotallevi, denunciando scarso sostegno alle aziende.

Intanto gli avvistamenti si moltiplicano tra Montefiore Conca e l’area urbana di San Giovanni in Marignano, con segnalazioni anche di animali da cortile e domestici predati. Le comunicazioni ufficiali vanno inoltrate al Nucleo Carabinieri Forestale di Morciano.