Valconca, ringraziamento pubblico alla Polizia Locale per l’assistenza dopo un incidente

Apprezzamento per la professionalità e l’umanità dimostrate dal corpo dell’Unione della Valconca durante i soccorsi

Un cittadino esprime pubblicamente gratitudine alla Polizia Locale dell’Unione della Valconca per il pronto intervento dopo un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in Valconca.

Gli agenti, guidati dal comandante Stefano Silvagni, sono stati ringraziati per la professionalità e l’umanità dimostrate nel prestare assistenza alla donna coinvolta nel tamponamento.

A sottolineare l’episodio è il consigliere comunale di Montefiore Conca Simone Mazzi, che evidenzia l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla polizia locale sul territorio.

La lettera di ringraziamento

Con la presente nota, si desidera rivolgere un sentito e pubblico ringraziamento al Corpo di Polizia Locale dell’Unione della Valconca per l’esemplare intervento effettuato in occasione di un recente incidente stradale che ha visto coinvolta una nostra cara familiare.

In un momento di forte stress e preoccupazione, seguito al tamponamento subito da mia suocera da parte di un gruppo di giovani, la presenza e l'operato degli agenti sono stati fondamentali non solo per la gestione tecnica del sinistro, ma soprattutto per il supporto morale fornito.

Un ringraziamento particolare va indirizzato al Comandante, il Dott. Stefano Silvagni, la cui guida si riflette nella dedizione e nel senso del dovere del corpo da lui diretto. La professionalità dimostrata, coniugata a una non comune sensibilità umana, ha permesso di gestire una situazione potenzialmente traumatica con estrema calma e sicurezza, garantendo alla vittima dell’incidente di sentirsi protetta e assistita sin dai primi istanti.

"Troppo spesso diamo per scontato il lavoro di chi vigila sulla nostra sicurezza," dichiara il Consigliere Comunale di Montefiore Conca Simone Mazzi. "Ma vedere la cura e l'attenzione che il Comandante Silvagni e i suoi uomini hanno dedicato a mia suocera in un momento di fragilità, ci teneva a sottolineare che dietro la divisa ci sono persone di grande valore. È questa la Polizia Locale che ci rende orgogliosi"