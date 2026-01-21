Valentino, Roma in fila per l’imperatore della moda

In cinquemila alla camera ardente. Domani nuove aperture, venerdì i funerali

Roma rende omaggio a Valentino Garavani. Sono state almeno cinquemila le persone che oggi hanno sfilato davanti alla bara dello stilista nella camera ardente allestita nella sede di PM23, in piazza Mignanelli, a pochi passi da Piazza di Spagna. Un flusso continuo di visitatori – stilisti, personalità del mondo della politica e della cultura, ma anche semplici cittadini – ha voluto salutare l’imperatore della moda italiana, scomparso all’età di 93 anni.

La camera ardente resterà aperta anche domani per l’intera giornata, per consentire a tutti di rendere l’ultimo omaggio a una delle figure più iconiche del Made in Italy. Venerdì si terranno i funerali nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica.

Davanti al feretro si sono alternati volti noti e amici di una vita, testimoni di un’eredità creativa che ha attraversato decenni di storia della moda. «Era mitologia pura, lo penseremo come un essere magico», ha dichiarato Alessandro Valentino, direttore creativo della maison, sintetizzando il sentimento condiviso da molti: quello di un uomo che ha trasformato l’eleganza in leggenda.