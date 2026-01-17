Valentino Rossi e la rottura col padre: "È come se non lo avessi più"

Rossi-Graziano, la fine di un legame: «Una situazione che ci rende tutti tristi»

Valentino Rossi vive uno dei momenti più difficili della sua vita privata. In un’intervista al Corriere della Sera, il nove volte campione del mondo ha raccontato la frattura profonda con il padre Graziano: «È come se non avessi più un padre». Un dolore che, sottolinea Rossi, non ha nulla a che fare con il denaro, ma nasce dalla preoccupazione per un rapporto interrotto e da una distanza improvvisa e incomprensibile.

La vicenda affonda le radici in un conflitto familiare diventato giudiziario. Nel 2024 Valentino era stato nominato amministratore di sostegno del padre, ritenuto da una perizia fragile e in difficoltà. Successivamente Graziano ha chiesto la revoca dell’incarico, ottenendola dal Tribunale di Pesaro, che ha riconosciuto la sua piena capacità di intendere e di volere.

Parallelamente, Valentino ha denunciato l’attuale compagna del padre, accusandola di circonvenzione di incapace per presunti prelievi sospetti dal conto corrente di Graziano. Ora spetta alla procura di Pesaro valutare il fascicolo.

Resta il dolore umano, più forte di ogni disputa legale. «Questa è una vicenda dettata dall’amore», ha concluso Rossi. «Una situazione che rende tutti noi molto tristi».