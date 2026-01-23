Valeria Bartolucci dovrà testimoniare: 2 febbraio l'udienza del processo Paganelli

Sarà sentita dal sostituto procuratore e a disposizione dei legali delle altre parti

Valeria Bartolucci è stata citata per essere ascoltata, il 2 febbraio alle 9 del mattino, nell'ambito del processo in Corte d'Assise, a carico del marito,

Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Lo riferisce l'Ansa. La convocazione è stata notificata dalla Procura della Repubblica di Rimini ai difensori della Bartolucci, gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini. La donna, che nel corso delle indagini ha sempre difeso il

marito nonostante la relazione extraconiugale dell'uomo con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, è anche indagata per reato connesso, ossia di aver mentito agli investigatori della squadra mobile e al sostituto procuratore Daniele Paci, per favorire un alibi a Dassilva. In aula, lunedì 2 febbraio, Valeria sarà interrogata come testimone dal sostituto procuratore, potrà essere contro-interrogata ovviamente dai legali delle altre parti compresi quelli del marito mentre i suoi legali avranno il ruolo di vigilare e assistere alla gestione dell'esame.