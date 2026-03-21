Valli Marecchia e Conca tra i protagonisti del Premio Nazionale del Paesaggio

Un’iniziativa regionale che racconta storia, cultura e tradizioni attraverso la cura dei paesaggi e lo sviluppo sostenibile

Importante riconoscimento per il progetto “Paesaggi da vivere – Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali”, che vede capofila il GAL Valli Marecchia e Conca. L’iniziativa ha infatti ottenuto la Segnalazione del Premio Nazionale del Paesaggio 2025-2026, promosso dal Ministero della Cultura. La cerimonia di premiazione della quinta edizione si è svolta martedì a Roma, con la partecipazione della direttrice Cinzia Dori in rappresentanza del GAL del territorio riminese.

Il Premio è uno dei principali strumenti con cui il Ministero attua i principi della Convenzione europea del paesaggio, e nasce per valorizzare le migliori esperienze italiane nella tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio. Nell’edizione 2025-2026 sono state presentate 81 candidature provenienti da quasi tutte le regioni italiane e “Paesaggi da vivere” si è distinto all’interno di un panorama nazionale altamente qualificato.

Il progetto coinvolge tutti i GAL dell’Emilia-Romagna e interessa l’intero sistema delle aree rurali regionali, con l’obiettivo di costruire una lettura integrata e aggiornata dei paesaggi più identitari, ricostruendone anche l’evoluzione nel tempo e le prospettive future. Nel territorio riminese, “Paesaggi da vivere” contribuisce a dare visibilità alle aree interne, di cui attraverso il paesaggio si raccontano storia, cultura e tradizioni.

Il riconoscimento premia il lavoro svolto dal GAL Valli Marecchia e Conca insieme ai partner regionali e locali, confermando il ruolo strategico del paesaggio come elemento centrale dell’identità territoriale e della qualità della vita, oltre che come leva di sviluppo sostenibile e attrattività turistica. La Segnalazione ricevuta sottolinea in particolare la capacità di rafforzare la conoscenza del territorio e supportare strategie di valorizzazione condivise, utili sia per le comunità locali sia per gli operatori economici, a partire dal mondo agricolo.