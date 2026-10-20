Valma Safe Driving, la Polizia Locale lancia una campagna per la sicurezza stradale

Un video e quattro reel sui social per promuovere una guida consapevole, soprattutto tra i giovani dai 16 ai 25 anni. Il messaggio: "La strada non è solo tua"

Un nuovo video della Polizia Locale e quattro reel sulle varie piattaforme social per promuovere una guida consapevole e responsabile. Un progetto di prevenzione rivolto soprattutto ai più giovani che mette insieme controlli sulle strade, educazione e comunicazione digitale ed è ribattezzato "Valma Safe Driving".

La sicurezza stradale non si costruisce soltanto attraverso i controlli e le sanzioni, ma anche attraverso l’informazione, l’educazione e la consapevolezza dei rischi. È questo il messaggio al centro di "Valma Safe Driving", l’iniziativa con cui la Polizia Locale intende rafforzare il dialogo con i giovani e promuovere comportamenti responsabili alla guida.

Il progetto si presenta attraverso un video di poco più di due minuti, che racconta per immagini diverse dimensioni dell’attività di prevenzione: la presenza delle pattuglie sulle strade, i controlli, il contatto diretto con i cittadini e gli incontri di educazione stradale rivolti a studenti e studentesse.

Un racconto che parte dal territorio e dalle attività quotidiane della Polizia Locale per affrontare un tema che riguarda tutti: le conseguenze delle scelte individuali sulla sicurezza degli altri.

L’iniziativa si rivolge in particolare ai giovani tra i 16 e i 25 anni, una fascia d’età nella quale si sviluppano le prime esperienze di guida e si consolidano abitudini e comportamenti destinati ad accompagnare la mobilità adulta.

Accanto al video principale sono stati realizzati quattro brevi filmati, pensati per la diffusione attraverso Instagram, TikTok e le altre piattaforme digitali maggiormente frequentate dalle nuove generazioni.

"La strada non è solo tua" è il messaggio che accompagna i reel di Valma Safe Driving. Un richiamo alla responsabilità individuale, ma soprattutto alla consapevolezza che ogni scelta alla guida può avere conseguenze sulla vita degli altri. La prevenzione, in questa prospettiva, non rappresenta un’attività separata dal controllo del territorio, ma ne costituisce un complemento essenziale: intervenire sui comportamenti prima che si traducano in incidenti e conseguenze irreversibili.

Il video integrale è disponibile qui. I quattro filmati brevi saranno pubblicati progressivamente sui canali social che aderiranno all’iniziativa "VALMA SAFE DRIVING – La strada non è solo tua", le cui pagine sono già online.