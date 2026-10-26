Valmarecchia, al via il progetto delle “antenne di comunità”

Giovedì 5 novembre a Soanne il primo incontro aperto a cittadini, associazioni e operatori sanitari per rafforzare la rete di ascolto e i collegamenti con i servizi sociosanitari

Rafforzare i collegamenti tra cittadini, associazioni e servizi sociosanitari, partendo dalle esperienze e dalle risorse già presenti in Valmarecchia. È questo l’obiettivo del percorso dedicato alle “antenne di comunità”, che prenderà il via con un primo incontro giovedì 5 novembre, alle ore 18.30, al Circolo Acli di Soanne.

L’invito a partecipare è aperto a tutti: cittadini, volontari, associazioni, scuole, professionisti sanitari e persone che desiderano contribuire alla vita della propria comunità, anche senza precedenti esperienze di volontariato.

Il Gesto cooperativa sociale è l’ente capofila del progetto, sviluppato in coprogettazione con AUSL Romagna. Il percorso si inserisce nel lavoro già avviato sul territorio con le antenne di comunità e punta a consolidarne la rete, allargando la partecipazione e creando nuove occasioni di collaborazione.

L’appuntamento di Soanne sarà il primo di tre incontri territoriali: un’occasione per conoscersi, condividere informazioni sulle attività esistenti, ascoltare i bisogni e iniziare a costruire proposte comuni per la Valmarecchia, con un focus particolare per quanto riguarda il territorio dell’Alta Valmarecchia. La partecipazione a questo primo momento di confronto sarà importante per raccogliere esperienze e suggerimenti con cui orientare il lavoro successivo.

Alla base c’è un’idea semplice: ogni persona può contribuire a rendere la propria comunità più attenta ai bisogni degli altri. Per farlo, però, occorre conoscere le opportunità disponibili, sapere a chi rivolgersi e avere gli strumenti per riconoscere le difficoltà e condividerle con chi può dare una risposta.

Le antenne di comunità sono persone e realtà disponibili ad ascoltare e a favorire questi collegamenti. Il percorso vuole rafforzare il loro ruolo, coinvolgendo anche chi desidera mettere a disposizione tempo, esperienze o idee.

Gli incontri serviranno a condividere risorse e costruire collaborazioni durature tra popolazione, terzo settore e servizi sociosanitari. Saranno anche un’occasione per dare maggiore visibilità alle attività già presenti, spesso poco conosciute dagli stessi cittadini, e far emergere esigenze che faticano a raggiungere i servizi.

In questo confronto, la partecipazione dei professionisti sanitari è centrale. Il progetto vuole favorire un ascolto reciproco: aiutare i cittadini a conoscere meglio i servizi e consentire a chi lavora nella sanità di comprendere più da vicino la vita delle comunità, le difficoltà quotidiane e il contributo delle associazioni.

Un modo concreto per rendere più umano il rapporto con la sanità e aiutare le persone a orientarsi tra le opportunità di assistenza e sostegno.

Il lavoro per rafforzare la rete è già iniziato con un modulo di adesione aperto a tutti, pensato per raccogliere le disponibilità e permettere agli interessati di ricevere informazioni e inviti. La volontà è dare continuità al gruppo, mantenendo nel tempo i contatti e le collaborazioni che nasceranno durante gli incontri.

Il progetto coinvolge Cooperativa sociale Il Gesto, AOVAM – Trasporti Malati Oncologici, L’Ago di MaSca ODV, APIR – Associazione Parkinson in Rete ODV, Viva Rimini – ReteDonna APS e Dla’ de’ Foss – Al di là del Fosso, in collaborazione con AUSL della Romagna e VolontaRomagna.

Il primo appuntamento è per il 5 novembre, alle 18.30, al Circolo Acli di Soanne. Per entrare nella rete delle antenne di comunità della Valmarecchia e ricevere gli aggiornamenti è possibile compilare il modulo di adesione: l’iscrizione richiede meno di un minuto.