Valmarecchia: botte e insulti alla madre, anche la fidanzata picchiata. 20enne indagato

Il gip dispone il doppio divieto di avvicinamento

Un 20enne residente in Valmarecchia è indagato dalla Procura di Rimini per maltrattamenti in famiglia, vittime la madre e la ex fidanzata. Il giovane, difeso dall'avvocata Elena Guidi, è stato destinatario di due ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Vinicio Cantarini, con l'obbligo di rispettare la distanza di 500 metri dalle parti offese. La ex lo ha denunciato, la scorsa estate, dopo essere finita in pronto soccorso con lividi e contusioni. Gli inquirenti, nel fascicolo d'indagine, hanno preso in esame le foto che la giovane ha inviato alle amiche per documentare le percosse subite. Lui, secondo quanto riferito in denuncia, le avrebbe messo le mani addosso anche pubblicamente. Le indagini della Procura, coordinate dal Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi riguardano anche aggressioni, verbali e fisiche, subite dalla madre, anche davanti agli occhi dell'altra figlia, una bambina di una decina di anni.