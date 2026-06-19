Valmarecchia, educazione stradale per mille studenti e nuova campagna nelle aziende

Sicurezza stradale: al via il progetto per le imprese e il bilancio delle attività nelle scuole

Con la fine dell’anno scolastico si sono concluse anche le attività di educazione stradale a bambini e bambine delle classi quarte e quinte delle scuole primarie di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, mentre hanno preso avvio da qualche giorno gli incontri della nuova campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale dedicata alle aziende del territorio.

Nell’anno scolastico 2025/2026 sono state 10 le scuole primarie della bassa Valmarecchia coinvolte nell’attività di educazione stradale che come ogni anno la Polizia locale dedica a bambini e bambine: 35 le classi quarte e quinte delle scuole Pascucci, Marino della Pasqua, Luigi Ricci, Fratelli Cervi, Giovanni XXIII, intercomunale di Camerano, Marino Moretti e l’Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia.

Da novembre 2025 a marzo 2026 le classi quarte hanno partecipato a un percorso di educazione stradale focalizzato sulle regole, i cartelli e le norme del codice della strada dedicate ai pedoni, che si è concluso con il rilascio del tesserino del pedone. Dal mese di marzo fino alla fine di maggio, invece, le classi quinte hanno intrapreso il percorso per l’abilitazione da ciclisti, finalizzato a far conoscere a bambini e bambine le regole del codice della strada che disciplinano l’utilizzo della bicicletta anche attraverso le prove pratiche. Nel complesso, sono state quasi 160 le ore che gli agenti hanno dedicato all’educazione stradale nelle scuole primarie.

A questa attività consolidata, la Polizia locale della Valmarecchia, in collaborazione con U.O.C. Dipendenze Patologiche Rimini di Ausl della Romagna, ha affiancato un ciclo di tre incontri tenuti tra aprile e maggio con le classi quinte dell’istituto Einaudi-Molari, dedicati all’abuso di alcool e sostanze psicoattive. Gli esperti di Ausl hanno illustrato a ragazzi e ragazze gli effetti negativi sulla salute dell’abuso e delle dipendenze da queste sostanze, mentre gli agenti hanno affrontato l’argomento rispetto al tema della sicurezza stradale e, in particolare, agli effetti sulla guida dei veicoli.

Nei giorni scorsi, inoltre, ha preso avvio l’attività gratuita di informazione, prevenzione e sensibilizzazione dedicata alle imprese del territorio. Nel mese di maggio la giunta dell’Unione di Comuni aveva infatti approvato il progetto sperimentale “Sicurezza stradale e mobilità lavorativa” messo a punto dal Comando della Polizia locale della bassa Valmarecchia per promuovere la sicurezza degli spostamenti casa-lavoro e dell’utilizzo dei veicoli aziendali, i comportamenti di guida corretti e responsabili, nonché di sensibilizzare sui rischi derivanti da distrazione, velocità, utilizzo di smartphone, assunzione di alcool o sostanze.

“Gran parte dei sinistri avviene proprio nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro e dell’utilizzo di veicoli aziendali e assume altresì un importante rilievo anche nell’ambito della salute e della sicurezza dei lavoratori: l’obiettivo dell’attività – che si inserisce nelle più ampie strategie di prevenzione sulla sicurezza stradale messe a punto dalla Polizia locale – è quello di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali e minimizzare quanto più possibile i rischi per la vita e l’incolumità delle persone”, dichiara il comandante Daniele Del Fabbro.

I percorsi formativi gratuiti sono riservati a imprese con almeno 50 dipendenti, sia per ottimizzare le risorse del Corpo, sia per intercettare realtà con una significativa movimentazione di personale e mezzi: proprio nei giorni scorsi ha preso avvio l’attività con i dipendenti di Amazon che hanno coinvolto circa 50 persone nel corso del primo incontro di questa mattina (mercoledì 17 giugno) e ne coinvolgeranno altrettante nel prossimo momento formativo in programma venerdì 19 giugno.

Recentemente, infine, il Comando di Polizia locale della bassa valle e il Servizio di Polizia locale del Comune di Novafeltria hanno finalizzato un accordo di collaborazione al fine di ottimizzare risorse, strumenti, personale e attività, uniformare le procedure, mettere in comune le tecnologie e le strumentazioni nonché favorire la crescita professionale del personale mediante formazione e attività sul campo congiunte. In caso di servizi programmati o straordinari o altre attività è prevista anche la possibilità di reciproco supporto o lo scambio temporale di personale, mentre sarà istituito un tavolo tecnico permanente composto dai Responsabili/Comandanti dei due servizi.

“Sono particolarmente orgoglioso di queste attività portate avanti dalla Polizia locale – dichiara l'assessore alla Sicurezza Luca Paganelli – perché danno il senso di un significativo impegno sul tema della prevenzione e della sicurezza stradale in due ambiti strategici: da un lato è importante il lavoro con le scuole, sia per insegnare a bambini e bambine come muoversi in sicurezza, sia per sensibilizzare ragazzi e ragazze sul rispetto delle regole e gli effetti dannosi, per sé e per gli altri, delle sostanze psicoattive e delle distrazioni alla guida. Dall'altro lato, è altrettanto importante agire alla radice del problema dell'incidentalità negli spostamenti casa-lavoro mediante campagne di prevenzione e informazione dedicate ad aziende e dipendenti con l'obiettivo di ridurre gli incidenti ma anche migliorare notevolmente le condizioni di sicurezza sul lavoro grazie a una maggiore consapevolezza”.