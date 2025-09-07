Valmarecchia, i ragazzi del ’65 festeggiano insieme i loro 60 anni

Venerdì 3 ottobre serata evento al Ristorante Jolly La Matta di Novafeltria

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 20:00, il ristorante Jolly La Matta di Novafeltria sarà il cuore pulsante di una serata davvero speciale: i nati nel 1965 in Valmarecchia si riuniranno per celebrare insieme un traguardo importante — i 60 anni.

Una generazione cresciuta tra mille cambiamenti, che ha deciso di festeggiare insieme una vita fatta di esperienze condivise, radici comuni, storie personali intrecciate con quella del territorio.

1965 – 2025: 60 anni con soddisfazione. Non è solo uno slogan… è un omaggio.

Perché proprio nel 1965 usciva "Satisfaction" dei Rolling Stones — e proprio in quell’anno, chi prima chi dopo, nascevano loro. Una generazione intera. Un'epoca in cui si nasceva spesso in casa, in famiglie a volte numerose, con valori semplici ma forti.

Uno sguardo al 1965

Il 1965 fu un anno intenso e pieno di novità che segnarono la vita quotidiana e la storia del Paese. Sul palco del Festival di Sanremo trionfava Bobby Solo con Se piangi, se ridi, mentre sulle strade italiane faceva la sua comparsa la Fiat 500 F, destinata a diventare la versione più longeva della storica utilitaria, affiancata dalla grintosa Fiat 850 Abarth presentata al Salone di Torino. In quello stesso anno, il 16 luglio, veniva inaugurato il Traforo del Monte Bianco, una grande opera d’ingegneria che univa Italia e Francia con i suoi oltre undici chilometri. Anche lo sport regalava emozioni: in Serie A dominava l’Inter di Helenio Herrera, con Sandro Mazzola capocannoniere, simbolo di una squadra entrata nella leggenda, mentre la 48esima edizione del giro d'Italia fu vinta da Vittorio Adorni che correva nella squadra Salvarani.

Una serata tra emozioni e risate

Tra aneddoti, musica e ricordi condivisi, la serata sarà allietata dalla simpatia del barzellettiere Bicio, oltre a sorprese e momenti di grande emozione.

Bicio

Chi ha vissuto gli anni del boom economico, ha visto nascere la TV a colori, ha attraversato gli anni ’80 e ’90 tra musica, amicizie e sogni… oggi si ritrova nel pieno dell’era digitale e dell’intelligenza artificiale.

Per prenotare c'è tempo fino al 15 settembre al numero: 338 2808214. Ancora pochi posti disponibili!