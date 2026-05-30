Valmarecchia, il futuro è nei banchi: gli studenti lanciano quattro startup
Vince la sfida il team Sunshine del "Tonino Guerra"
L'Aula Magna dell'Istituto Superiore "Tonino Guerra" di Novafeltria ha ospitato stamattina la sfida finale del progetto Pon "Dal Sogno all'Impresa": sedici studenti della classe 3^A Afm (Amministrazione, Finanza e Marketing) hanno presentato le proprie idee imprenditoriali davanti a una giuria di esperti, trasformando per un giorno la scuola in un vero incubatore di startup.
Al termine di un percorso formativo di 30 ore, i ragazzi hanno analizzato le potenzialità della Valmarecchia, condotto ricerche di mercato e sviluppato piani di fattibilità concreti. A supportarli, i mentor di Cesena Lab, incubatore e acceleratore d'impresa che ha messo a disposizione spazi e competenze per affinare i modelli di business.
Quattro le squadre in gara — Sunshine, Padel Club, Polli Fratelli e Il Giardino dell'Eden — chiamate a presentare il proprio progetto in soli 3 minuti, seguite da una sessione di domande con la giuria. A valutare le proposte, una commissione presieduta da Stefano Clementi, Vice Direttore Generale di Banca Malatestiana, con Riccardo Valentini, editore di Altarimini e responsabile di Radio Bruno, e il Prof. Nicola Lapenta, animatore digitale dell'istituto.
La vittoria è andata al team Sunshine, premiato per l'originalità dell'idea, la coerenza con il territorio e la sostenibilità del progetto.
Il percorso è stato guidato dalle professoresse e dai professori di Economia Aziendale Claudia Comandini e Luigi Aloia, con il contributo digitale del Prof. Lapenta. «I ragazzi hanno dimostrato maturità, creatività e capacità analitica — commentano i docenti — Vedere le loro idee trasformarsi in piani reali, validati da Cesena Lab, dimostra come la scuola possa essere volano di innovazione per la Valmarecchia».