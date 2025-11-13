Valmarecchia: perde la casa all’asta e perseguita la nuova proprietaria, donna a processo

La Procura ha chiesto condanna a 1 anno di reclusione per la 62enne

Una 62enne residente in Valmarecchia, difesa dall'avvocata Leanne Arceci, è a processo per stalking e invasione di terreni, in relazione a fatti iniziati nella primavera del 2017 e proseguiti per almeno quattro anni, secondo quanto riferito dalla denunciante, una 63enne. Quest'ultima, riferisce il Corriere Romagna, si aggiudicò all'asta la villetta dell'imputata, che non era riuscita a pagare tutte le rate del mutuo, ma dal 2017 iniziò a subire minacce e molestie. Come riferito in denuncia, la 62enne era solita apostrofarla come "ladra", minacciando di volersi riprendere la casa "in tutti i modi", presentando anche denunce per appropriazione indebita e danneggiamenti. Tra gli episodi al vaglio degli inquirenti in questo processo, a carico della 62enne, uno risale al febbraio 2021: l'imputata entrò nella sua ex proprietà, dopo aver divelto la recinzione, rivendicando la proprietà di quell'area a suon di minacce. La 63enne, assistita dall'avvocato Mattia Lancini, si è costituita parte civile. Ieri (mercoledì 12 novembre), in udienza, la Procura ha chiesto condanna a 1 anno di reclusione.