SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Valmarecchia, rinnovato l'accordo tra Unione dei Comuni e Caritas per l'Emporio Solidale

Siglata un'intesa triennale per la gestione e il sostegno della struttura. Amministratori e Caritas confermano l'importanza della collaborazione per aiutare le famiglie in difficoltà

Continua la collaborazione tra l’Unione di Comuni Valmarecchia e la Caritas Diocesana San MarinoMontefeltro: ieri 29 Ottobre presso i locali della Caritas di Novafeltria, alla presenza di molti rappresentanti politici dell’Alta Valmarecchia, del Presidente dell’Unione Pietro Rossi, della Responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa Claudia Corsini e del Direttore della Caritas Luca Foscoli è stato siglato l’Accordo triennale che definisce la collaborazione per la gestione e il sostegno dell’Emporio Solidale Alta Valmarecchia.

“Siamo veramente contenti di questa collaborazione tra Enti Locali e Caritas che è difficile in altre zone della Diocesi San Marino-Montefeltro” spiega il Direttore della Caritas Luca Foscoli, “mentre in Valmarecchia è ormai una realtà consolidata ed efficace”.

“Lavorare in rete – aggiunge la Responsabile Claudia Corsini – permette in questo momento così difficile, di trovare insieme risposte adeguate ai bisogni delle nostre famiglie. Come Unione stiamo lavorando anche sul versante dei bisogni abitativi (attraverso il progetto “Patto per la Casa”) che sono una vera emergenza”.

“Come amministratori dobbiamo ringraziare i volontari Caritas – conclude il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini – che ogni giorno donano tempo e competenze per migliorare la vita di tante famiglie in difficoltà della nostra vallata”