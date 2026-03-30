Valorizzare il centro commerciale naturale di Santarcangelo: in 200 dicono sì all'hub urbano

L’assessore Paganelli: “Primo passo per un lavoro coordinato e partecipato con associazioni di categoria ed esercenti”

Alla chiusura del bando 2026, anche Santarcangelo è pronta a presentare la domanda per l’iscrizione al registro regionale degli hub urbani, con un’elevata adesione. Circa 200 infatti le attività economiche coinvolte.

“Le oltre duecento firme all’accordo di partenariato che invieremo alla Regione Emilia-Romagna sono la dimostrazione della volontà degli esercenti santarcangiolesi di unirsi e collaborare alla realizzazione di progetti che non solo potranno portare benefici al tessuto socio-economico e al commercio di prossimità, ma che diventeranno anche un valore aggiunto per l’intera città in termini di sicurezza, qualità urbana, accessibilità, sostenibilità e proposte turistiche”, commenta l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli.

“L’adesione all’hub urbano da parte delle associazioni di categoria - prosegue - significa infatti dare avvio a un nuovo modo di pensare, gestire e valorizzare il territorio a vocazione commerciale attraverso tavoli di lavoro da cui nascano regole di sviluppo condivise, progetti e proposte partecipate da candidare sia a bandi regionali dedicati agli hub sia ad altri canali di finanziamento, potendo contare su una posizione di maggior vantaggio data dall’ingresso nel registro regionale”.

“Siamo dunque all’inizio di un percorso che parte all’insegna della collaborazione. Dal momento che i progetti condivisi e partecipati hanno come principio fondativo indispensabile la fiducia tra i soggetti che dovranno collaborare, è doveroso dunque ringraziare tutte le attività economiche che hanno deciso di accompagnare l’Amministrazione comunale in questo nuovo percorso. Allo stesso modo, ringrazio tutte le associazioni di categoria (Confesercenti, Cna, Confcommercio, Confartigianato, Citta Viva) e insieme a loro Giorgia Spada e Santarcangelo delle Professioni, per aver promosso attivamente il progetto e aver condiviso con gli iscritti la raccolta di adesioni dando un contributo essenziale alla riuscita di questo primo step verso l’hub urbano. Un ringraziamento, infine, agli assessori Roberta Frisoni e Vincenzo Colla, che si sono spesi in prima persona per illustrare ai santarcangiolesi le opportunità di questo nuovo strumento”, conclude l’assessore Paganelli.