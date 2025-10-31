Valpharma, produzione ferma: chiesta la Cassa Integrazione

L'azienda precisa: "Temporanea sospensione delle lavorazioni, dovuta alla necessità di migliorare la tracciabilità delle fasi di processo del prodotto"

La direzione di Valpharma International, in riferimento allo stabilimento di Pontemessa, nel Comune di Pennabilli, ha richiesto la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per far fronte alla temporanea sospensione delle lavorazioni. La decisione è stata presa in accordo con le sigle sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e la Rsu aziendale. Lo stop, spiegano dall’azienda, si è reso necessario per consentire interventi di miglioramento della tracciabilità delle fasi di processo del prodotto, come richiesto dall’ente regolatore.

Valpharma sta operando "per adeguarsi ai più stringenti requisiti di qualità e conformità alle normative vigenti, con l’obiettivo di riprendere le attività produttive nel più breve tempo possibile".

“L’azienda – evidenzia la nota di Valpharma – ha condiviso con i lavoratori la necessità di questo passaggio tecnico, volto a garantire la piena conformità e la continuità produttiva nel medio periodo”.