Valpharma: riparte la produzione a Pennabilli, ok da parte di Aifa
Terminato l'iter ispettivo di verifica
A cura di Redazione
15 giugno 2026 15:20
Lo stabilimento di Valpharma International ha riavviato le attività produttive nel sito di Pennabilli a seguito dell’autorizzazione rilasciata da Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) in data 12 giugno, al termine dell’iter ispettivo di verifica.
La ripresa della produzione rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di progressivo ripristino della piena operatività del sito e conferma l’allineamento dei processi aziendali agli standard qualitativi e regolatori richiesti. Prosegue l’utilizzo della Cisg (cassa integrazione guadagni straordinaria), prevista fino al 13 novembre 2026.