Vandali incendiano la piscina comunale di Verucchio: "Atto grave, incivile e incomprensibile"

L'allarme è scattato nella mattinata di oggi (martedì 21 ottobre)

Questa mattina (martedì 21 ottobre) i Vigili del Fuoco di Novafeltria sono intervenuti a Verucchio, per spegnere un incendio scoppiato nella piscina comunale di via Messina. Le cause del rogo sono dolose: secondo quanto riferisce l'amministrazione comunale, alcuni vandali hanno appiccato il fuoco a un bancale e ad altri materiali sulla terrazza dell'impianto sportivo. A segnalare l'incendio è stato il personale della vicina Rsa. Le fiamme sono state spente prontamente, ma hanno creato danni alla pavimentazione, distruggendo diverse piastrelle. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rivenuto nei pressi della piscina anche una graticola da barbecue. Dai primi accertamenti, risulta che i vandali siano entrati scavalcando la recinzione. L'impianto che comprende anche piscina scoperta non è in funzione, i cancelli sono chiusi da catene e lucchetti.

Indignata l'amministrazione comunale che parla di "atto grave, pericoloso, del tutto incomprensibile, assolutamente incivile, per il quale non si trovano sufficienti parole di condanna". L'amministrazione ha presentato denuncia, affinché "I responsabili siano presto individuati così che debbano rispondere di questo gesto inqualificabile sia sul piano penale che per quanto riguarda il risarcimento dei danni”.