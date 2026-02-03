Vandalismo a scuola: penne e gomme nei radiatori, aula al gelo

Danni ai riscaldamenti scolastici: l’assessore Vaccarini stigmatizza i gesti irresponsabili

Un’aula di un istituto cittadino è rimasta senza riscaldamento a causa di danneggiamenti provocati da gesti irresponsabili. All’interno dei ventilconvettori sono stati infatti rinvenuti oggetti come penne, matite e gomme, infilati nei termosifoni e responsabili del blocco e della rottura del ventilatore, oltre che del danneggiamento dei dispositivi di comando e controllo.

A fare chiarezza sull’accaduto è il vice sindaco e assessore alle politiche educative Federico Vaccarini: «Non si è trattato di un guasto dell’impianto, ma di atti che arrecano danno al patrimonio pubblico e alla scuola». Vaccarini ha ricordato che i ventilconvettori presenti nelle aule sono stati sostituiti solo due anni fa e sono quindi completamente nuovi.

Dopo la segnalazione della Dirigenza scolastica, l’amministrazione è intervenuta tempestivamente: nel giro di poche ore i tecnici comunali, insieme all’idraulico e al personale ausiliario, hanno individuato la causa del problema e ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto.

«Siamo dispiaciuti e amareggiati per quanto accaduto – ha aggiunto il vice sindaco – e chiediamo la massima collaborazione ai rappresentanti di classe e alle famiglie. La scuola è un bene di tutti e va rispettata: gesti di questo tipo danneggiano l’intera comunità».