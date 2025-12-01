Vandalizzata sinagoga a Roma: scritte pro-Pal sui muri

Due persone incappucciate riprese dalle telecamere. Indagini in corso e condanna bipartisan

Oltraggio nella notte a una sinagoga del quartiere Monteverde, a Roma. Due individui con il volto coperto hanno vandalizzato il luogo di culto ebraico tracciando sui muri alcune scritte di propaganda pro-Pal. L’azione è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e le immagini sono ora al vaglio della Digos, impegnata a identificare i responsabili.

La comunità ebraica di Roma ha definito l’episodio “un atto antisemita” e ha denunciato “un clima intimidatorio” che alimenta tensioni e ostilità. Immediate le reazioni delle istituzioni: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato “basta odio”, esprimendo piena solidarietà alla comunità colpita.

Ferma condanna anche dal sindaco Roberto Gualtieri, che ha parlato di “un gesto infame che ferisce Roma”, ribadendo l’impegno dell’amministrazione contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Le indagini proseguono per chiarire dinamica e motivazioni e per individuare gli autori del gesto.