Arrestato l’incubo della stazione di Rimini

Aveva ferito un agente, danneggiato auto e urinato sui mezzi

La Polizia Ferroviaria di Rimini ha arrestato il 15 agosto un 49enne campano senza fissa dimora, ritenuto responsabile degli atti vandalici commessi pochi giorni prima in stazione. L’uomo, già ricercato dall’11 agosto, aveva danneggiato due auto della Polfer dopo aver urinato sui mezzi e colpito a calci una vettura "civetta”. Dopo essere fuggito all’arrivo degli agenti, era stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza.

Mercoledì sera è stato rintracciato in un parco cittadino da un poliziotto fuori servizio, che ha subito chiesto rinforzi. All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha reagito con violenza, ferendo uno degli agenti alla spalla. Dopo una colluttazione, è stato bloccato e ammanettato. Il poliziotto ferito guarirà in pochi giorni. Il 49enne deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Condannato a 9 mesi, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena.