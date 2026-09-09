Variante Adriatica, Salvini: "Si va avanti, finanziato solo il primo stralcio"

Il ministro dei Trasporti: «Tracciato ottimizzato per ridurre consumo di suolo». Croatti (M5s): "Dopo quattro anni di silenzio serve un tavolo di confronto"

La Variante Adriatica tra Bellaria e Misano resta nei piani, ma al momento è finanziato soltanto il primo stralcio, Bellaria-Rimini Sud, per circa 450 milioni di euro. Lo ha riferito il ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo in Senato all’interrogazione dei senatori riminesi Marco Croatti e Luigi Nave (M5s).

Dopo la sentenza del Tar che ha annullato la proroga della Via, Anas sta valutando come proseguire l’iter. Il progetto definitivo è stato aggiornato con alcune ottimizzazioni del tracciato per ridurre il consumo di suolo ed è stata richiesta la Conferenza di servizi decisoria.

Salvini ha inoltre citato gli interventi sulla statale 72 per San Marino e sulla Marecchiese. Croatti chiede però un confronto con Regione, Provincia e Comuni: «Dopo quattro anni di silenzio e inazione del governo serve un nuovo piano infrastrutturale per il Riminese».