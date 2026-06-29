Vasco Live 2026, oltre 3 milioni di spettatori: il tour partito da Rimini si chiude a Udine

L'avventura era iniziata il 29 e 30 maggio allo Stadio Romeo Neri

Si è concluso a Udine, con due concerti sold out al Bluenergy Stadium, il trionfale Vasco Live 2026, un tour che ha superato i tre milioni di biglietti venduti, confermandosi tra i più grandi eventi di musica dal vivo in Europa.

L'avventura era iniziata il 29 e 30 maggio allo Stadio di Rimini, dove Vasco Rossi ha dato il via alla tournée davanti a migliaia di fan, inaugurando la stagione dei grandi concerti estivi. Da lì il tour ha attraversato l'Italia, trasformando ogni tappa in una grande festa collettiva.

Lo spettacolo, considerato da molti tra i migliori degli ultimi anni, ha unito tecnologia, grandi classici e una band sempre più affiatata sotto la direzione musicale di Vince Pastano. Numeri imponenti anche dietro le quinte: oltre 500 persone coinvolte nell'organizzazione e una macchina produttiva che ha richiesto giorni di lavoro per ogni allestimento.

Archiviato il successo del 2026, lo sguardo è già rivolto al 2027, quando Vasco celebrerà i cinquant'anni di carriera con dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, nella più grande residency mai realizzata in Italia.