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Vasco, Rimini abbraccia il suo Komandante: migliaia di fan tra soundcheck e data zero

Fin dalle prime ore del giorno, centinaia di appassionati hanno atteso l’apertura dei cancelli tra tende, striscioni e bandiere

A cura di Glauco Valentini Redazione
30 maggio 2026 06:47
Vasco, Rimini abbraccia il suo Komandante: migliaia di fan tra soundcheck e data zero -
Rimini
Attualità
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Rimini si è trasformata nella capitale del rock per l’arrivo di Vasco Rossi. Migliaia di fan provenienti da tutta Italia hanno invaso l’area dello stadio Romeo Neri in occasione del tradizionale soundcheck riservato al fan club e della data zero del nuovo tour.

Il rocker di Zocca ha infiammato i 24mila presenti con una scaletta ricca di grandi successi, aprendo lo spettacolo con “Vado al massimo”. Momento particolarmente emozionante il ritorno sul palco dello storico bassista Claudio Golinelli, accolto da una lunga ovazione durante “Siamo solo noi”.

Fin dalle prime ore del giorno, centinaia di appassionati hanno atteso l’apertura dei cancelli tra tende, striscioni e bandiere. Grande partecipazione anche all’esterno dello stadio, con tanti fan assiepati nelle vie circostanti e sui balconi dei palazzi vicini per seguire lo show.

Nel pomeriggio Vasco ha incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad, elogiando Rimini: «Qui è come stare a casa, ci tornerei ogni anno». La presenza del cantante ha portato il tutto esaurito nelle strutture ricettive e un forte afflusso nei locali della città.

Dopo il successo del soundcheck, questa sera il grande concerto che inaugura ufficialmente il tour estivo 2026.

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