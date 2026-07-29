Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini: arriva il via libera tra le polemiche

Nel consiglio comunale modificato il regolamento comunale sulle antenne di telefonia

Il consiglio comunale di Rimini ha approvato ieri (28 luglio) l’aggiornamento del “Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici del Comune di Rimini” (18 favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti) e l’aggiornamento del piano comunale delle installazioni (17 favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti). Tra le principali modifiche al Regolamento l’introduzione della definizione di “aree preferenziali”: nello specifico si tratta di aree individuate dal Piano Comunale e relativa mappa, nelle quali l'eventuale insediamento delle infrastrutture di telefonia mobile è ritenuto maggiormente compatibile con il principio di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. "Si va così a ottimizzare ulteriormente la richiesta di installazione di impianti con le esigenze dell’amministrazione", commenta l'amministrazione comunale.

Ha invece destato rumore la votazione per la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Qualche brusio anche tra i banchi della maggioranza, mentre i consiglieri di Fratelli d'Italia, al momento del voto, sono usciti dall'aula. Contrari Lega e Matteo Angelini del Movimento 3 V. Con 18 voti favorevoli e 5 contrari e 1 astenuto, la mozione di Gloria Lisi, consigliera di opposizione, è passata.