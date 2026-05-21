Vasco Rossi è arrivato: Rimini in festa tra selfie, bici e l'attesa del grande show

Assedio al Grand Hotel. Mobilità, sicurezza e il progetto “Green Rock!” per un concerto ecosostenibile

A Rimini cresce l’attesa per i due concerti di Vasco Rossi allo stadio Neri, in programma il 29 e 30 maggio. Il rocker è arrivato ieri pomeriggio in città dopo le prove in Puglia e, come da tradizione, alloggerà al Grand Hotel.

Già numerosi i fan radunati all’esterno dell’hotel nella speranza di incontrarlo tra selfie, saluti e le immancabili uscite in bicicletta sul lungomare. Attesi oltre 500 fan stranieri da 18 Paesi, con migliaia di presenze previste per il doppio sold out riminese.

Il Comune ha predisposto un piano speciale per parcheggi, sicurezza e viabilità, con nuove aree di sosta e limitazioni al traffico attorno allo stadio. Al via anche il progetto “Green Rock!”, dedicato a sostenibilità e raccolta differenziata durante l’evento. Rimini si prepara così a vivere una nuova settimana all’insegna del rock.