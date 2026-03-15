Velo Club di Cattolica, presentata la squadra 2026, tra giovani talenti e nuovi obiettivi

La società presieduta da Massimo Cecchini si presenta ai nastri di partenza con oltre cinquanta atleti

Il sipario del Teatro Snaporaz si è alzato sulla stagione 2026 del Velo Club Cattolica, in una serata partecipata che ha riunito atleti, tecnici, famiglie e sostenitori della società giallorossa. Un momento di condivisione che ha permesso di presentare alla Città il nuovo gruppo di giovani ciclisti pronti ad affrontare un’altra annata tra strada, pista e ciclocross, confermando ancora una volta la centralità del vivaio nel progetto sportivo del sodalizio cattolichino. La società presieduta da Massimo Cecchini si presenta ai nastri di partenza con oltre cinquanta atleti suddivisi tra Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Al microfono di Ivan Cecchini sfila il settore Giovanissimi, seguito dai direttori sportivi Massimo Casadei, Alessandro Bartolini, Rudy Vanzini, Maurizio Gennari, (qua parliamo di attività in generale dal ciclodromo Volturno Boga dove si pratica strada e mountain bike, ai campi gara di tutta la Regione sino ad approdare al meeting Nazionale che quest’anno conferma Viareggio per uno degli appuntamenti top dell’anno e così i bambini dai 5 ai 12 anni d’età apprendono in tutte le specificità il ciclismo).

Il gruppo Esordienti, diretto da Christian Coli, Valentina Mancini e Giacomo Iacubino, sarà composto da Mathias Buldrini, Giulio Chiusi, Luca Della Rosa e Antonio Santoro tra i primi anni, mentre tra i secondi anni correranno Riccardo Battarra, Alberto Bollini, Luca Drudi, Federico Lisotti, Tommaso Macari, Edoardo Mangino e Nathan Pierbattisti. Il reparto Allievi, guidato da Alessandro Ubaldini, Alver Cavalli, Michael Carletti, Andrea Giovannini e Giuliano Chiusi vedrà al via tra i primi anni Federico Cancellieri, Lorenzo Del Bianco, Nicola Di Stefano, Andrea Ferretti, Gabriele Mazza, Simone Mina, Mattia Saponi, Pietro Sebastiani, Thomas Urbinati e Thomas Vanzini, mentre tra i secondi anni correranno Marco Amadori, Samuele Bartolucci, Alberto Cecchini, Enrico Chiusi, Mattia Lotti e Matteo Maghelli. Il gruppo dei giovani arriva sino a Diego Montanari, giovane Under 23 che sta ottenendo buoni risultati a livello nazionale in mountain bike. Per quanto concerne i cicloamatori, sono circa sessanta i Master che vestiranno i colori giallorossi nel 2026, partecipando alle granfondo ed alle manifestazioni del circondario. Nel corso della serata è stato inoltre presentato il programma organizzativo della stagione: che vedrà il Velo Club Cattolica nuovamente protagonista con il 25° Gran Premio Colli Marignanesi, appuntamento ormai storico del calendario giovanile sulle strade dell’entroterra di San Giovanni in Marignano, pronto ad accogliere anche nel 2026 alcune delle migliori squadre del panorama nazionale Allievi e Juniores (valido per assegnazione Campionato Regionale Emilia Romagna e Campionato Provinciale di Rimini). L’attività clou dei Master sarà con l’11° Granfondo Squali Cattolica & Gabicce Mare con l’abbinata al venerdì della Squali Young. A chiudere la presentazione è arrivata anche una notizia destinata a proiettare la società verso un traguardo importante: l’assegnazione al Velo Club Cattolica dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2027, in programma il 5 e 6 gennaio tra Cattolica e Misano Adriatico. L’evento assegnerà i titoli tricolori Esordienti e Allievi e porterà sul territorio centinaia di giovani atleti da tutta Italia, confermando la crescita organizzativa del sodalizio giallorosso.

Alla presentazione erano presenti anche diverse autorità locali e sportive, tra cui il sindaco di Cattolica Franca Foronchi, il sindaco di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli, i vicesindaci Federico Vaccarini (Cattolica) e Nicola Gabellini (San Giovanni in Marignano), gli Assessori allo Sport Filippo Valentini (Misano Adriatico) e Roberto Reggiani (Gabicce Mare), il Presidente del Comitato Regionale EmiliaRomagna FCI Pierluigi De Vitis ed il Vice Alessandro Spada insieme al rappresentante del comitato provinciale riminese FCI Massimo Squadrani.