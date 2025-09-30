Vendita di San Siro, tensione nel centrodestra dopo il sì del Consiglio comunale

La Russa critica Forza Italia: “Ha rotto il fronte nei modi, non nella sostanza”. Milan e Inter parlano di passo storico, Sala soddisfatto

Tensione nel centrodestra dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Milano della vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia), ha puntato il dito contro Forza Italia: “Ha rotto il fronte in maniera sbagliata, secondo me, nei modi più che nella sostanza, ma nei modi sicuramente”.

Le due società calcistiche hanno salutato la decisione come “un passo storico e decisivo per il futuro”, ribadendo l’importanza dell’operazione per i propri piani di sviluppo.

Soddisfatto anche il sindaco Giuseppe Sala, che ha respinto le accuse di pressioni politiche: “Non ho fatto pressione su nessuno, sapendo che sarebbe stato un argomento divisivo. Potete chiedere ai tre del Pd contrari. Ho sempre cercato di parlare accettando la loro posizione. Riteniamo di aver fatto la cosa giusta e il Consiglio ha deciso dopo che, nella maggioranza come nella minoranza, si sono create un po’ di spaccature, ma ci sta su un tema del genere”.