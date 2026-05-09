Venditalia 2026 chiude con numeri record: Rimini capitale internazionale del vending

Oltre 300 brand espositori e forte crescita delle presenze estere per la manifestazione dedicata alla distribuzione automatica. Già fissate le date della prossima edizione nel 2028

La distribuzione automatica italiana e internazionale saluta Rimini dopo i giorni espositivi di Venditalia 2026: record di presenze per l’intera manifestazione con una crescita a doppia cifra nei primi due giorni di fiera, dove si sono concentrati anche i principali eventi, e un terzo giorno in linea con l’edizione precedente. Venditalia 2026 ha segnato un momento cruciale per l’espansione internazionale della manifestazione (circa 40% di visitatori esteri) confermando la capacità del settore di reagire e guardare con fiducia alle nuove sfide del mercato.

Sono stati oltre 300 i brand espositori, con 100 nuove aziende presenti per la prima volta, di cui il 40% esteri (+8% sul 2024), distribuiti su 8 padiglioni per 30.000 metri quadrati di offerta espositiva. Venditalia ha dato voce a tutta la filiera del vending, includendo distributori, gestori, i prodotti destinati al consumo e i sistemi di pagamento. Durante la manifestazione, espositori da tutto il mondo hanno svelato per la prima volta soluzioni innovative, tecnologie d’avanguardia e proposte che hanno contribuito a ridefinire il settore. Il programma si è distinto per la presenza di dibattiti, talk show e incontri dedicati alle tematiche più attuali del mercato, offrendo ai gestori e agli operatori dei pubblici esercizi un’esperienza ricca e stimolante.

Venditalia 2026 ha rafforzato ulteriormente il proprio profilo internazionale anche attraverso il programma dedicato agli operatori esteri, che ha coinvolto 36 buyer provenienti da 19 Paesi, protagonisti di 373 incontri B2B con le aziende espositrici. Un’attività che ha contribuito a creare nuove opportunità commerciali e relazioni strategiche per l’intera filiera.

L’appuntamento è per la prossima edizione di Venditalia in programma dal 10 al12 maggio 2028 a Rimini Fiera.



