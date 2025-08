Vendite al dettaglio in crescita a giugno: +0,6% su maggio e +1% su base annua

Secondo l’Istat, la ripresa è trainata dai beni alimentari, mentre i beni non alimentari restano stabili

Le vendite al dettaglio registrano un segnale positivo nel mese di giugno. Secondo le stime diffuse dall’Istat, rispetto a maggio si osserva un aumento dello 0,6% in valore e dello 0,4% in volume. A trainare la crescita sono soprattutto i beni alimentari, che crescono dell’1,4% in valore e dell’1,1% in volume. Risultano invece pressoché stazionarie le vendite dei beni non alimentari.

Su base tendenziale, ovvero rispetto allo stesso mese del 2024, le vendite al dettaglio segnano un incremento dell’1,0% in valore ma un calo dello 0,7% in volume. L’analisi per tipologia di prodotto mostra un aumento significativo dei beni alimentari in valore (+2,8%), sebbene si registri un lieve calo in volume (-0,3%). I beni non alimentari, invece, presentano una contrazione sia in valore (-0,3%) che in volume (-0,9%).

I dati evidenziano dunque una ripresa moderata, sostenuta principalmente dall’incremento della spesa per prodotti alimentari, mentre il settore dei beni non alimentari continua a mostrare segnali di debolezza.