Un Teatro per i Ragazzi saluta l’estate con “Vita e imprese di un burattino”

Venerdì 22 agosto lo spettacolo Vita e imprese di un burattino con Francesca Grisenti e Davide Zilli

Ultimo appuntamento, venerdì 22 agosto alle ore 21, con l’edizione 2025 di Un Teatro per i Ragazzi, rassegna di spettacoli per bambini, bambine e famiglie organizzata al Teatro Aperto di Poggio Torriana. In scena la compagnia Progetto g.g. con lo spettacolo Vita e imprese di un burattino. Un racconto in musica, scritto, diretto e interpretato da Francesca Grisenti, accompagnata dalle musiche dal vivo eseguite dal cantautore Davide Zilli.

A fine ‘800 viene pubblicato Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino in cui la mirabile penna di Carlo Collodi, tra mille colpi di scena, narra le peripezie di vita, a volte accidentali, a volte dannose, a volte crudeli, a volte tenerissime, di Pinocchio appunto. Una marionetta animata.

Che è molto, molto di più di un semplice pezzo di legno. Molto più di un burattino che vuole diventare bambino, molto di più di un naso che si allunga quando dice le bugie.

Perché Pinocchio è un'icona universale è un po’ un pezzettino di ognuno di noi. Che si riscopre ad ogni lettura. Un capolavoro mondiale della letteratura per ragazzi qui riletto e interpretato da Francesca Grisenti accompagnata dalle musiche e dalle canzoni del cantautore Davide Zilli.





Teatro d’attore e di figura con musiche e canzoni dal vivo