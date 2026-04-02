Venerdì Santo, torna la Via Crucis dei Giovanissimi della Diocesi di Rimini

300 ragazzi in cammino per la Via Crucis dei Giovanissimi

Venerdì Santo, 3 aprile, dietro alla tradizionale Croce dell’Azione Cattolica, che da oltre quarant’anni accompagna i giovani di AC, ci saranno circa trecento adolescenti provenienti dalle parrocchie della Diocesi di Rimini, insieme ai loro educatori, al vescovo Nicolò Anselmi, a numerosi sacerdoti e ai volontari del servizio d’ordine, pronti quest’anno a percorrere le vie di Riccione.

La tradizionale Via Crucis diocesana dei Giovanissimi, organizzata dal Settore Giovani di Azione Cattolica di Rimini e rivolta ai ragazzi dalla terza media alla quinta superiore, partirà alle ore 9 dalla chiesa di San Francesco di Riccione, in viale Avellino, e si svilupperà attraverso quattro stazioni lungo l’entroterra del comune.

Il cammino si concluderà intorno alle 13 con il rito del “bacio della Croce” presso la parrocchia Stella Maris, in viale Sicilia, dove i partecipanti condivideranno anche il tradizionale pranzo sobrio del Venerdì Santo, a base di pane e acqua.

A guidare le riflessioni di questa edizione sarà il tema del Perdono, un concetto che tocca la dimensione personale, relazionale e sociale della vita di ciascuno. Il titolo scelto per il 2026, “Per-Donare”, richiama infatti un significato concreto e attivo del perdono: un gesto che prende forma nelle azioni quotidiane, piccole o grandi, e che diventa parte del cammino di dono di sé a cui ogni cristiano è chiamato.

Agli iscritti è richiesto di portare con sé una penna, il pranzo al sacco composto da pane e acqua, qualcosa per proteggersi in caso di pioggia – come ombrello, k-way o impermeabile – e anche un piccolo telo impermeabile o un sacchetto, utile per sedersi durante le soste se il terreno dovesse essere bagnato.

In caso di pioggia leggera, il programma si svolgerà regolarmente. Se invece il maltempo dovesse intensificarsi, l’eventuale spostamento dell’iniziativa all’interno della parrocchia Stella Maris sarà comunicato attraverso i canali social e il sito web dell’Azione Cattolica.