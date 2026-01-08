Venezuela: 100 morti nell’attacco Usa durante l’operazione per catturare Maduro

Bilancio fornito dal governo venezuelano: Maduro e la moglie feriti, forte condanna di Caracas

Un attacco militare condotto dagli Stati Uniti a Caracas, finalizzato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha causato circa 100 morti e un numero simile di feriti, secondo quanto dichiarato oggi dal ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello. La notizia del bilancio è stata resa pubblica durante una trasmissione televisiva dallo stesso Cabello, che ha definito l’azione una “terribile aggressione contro il Paese”.

Il raid, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio a Caracas, ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores. Secondo Cabello, entrambi sono rimasti feriti durante l’operazione, ma fortunatamente si stanno riprendendo.

Le autorità venezuelane parlano di un’operazione violenta, con numerose vittime tra le forze di sicurezza, civili e membri delle rispettive scorte. Cabello ha sottolineato il numero di decessi e feriti, ma non ha fornito una distinzione chiara tra civili e militari nel totale.

Da parte statunitense non è ancora arrivata una conferma ufficiale del bilancio fornito da Caracas. Washington ha descritto l’operazione come “tecnicamente riuscita” e finalizzata a contrastare attività illecite e minacce alla sicurezza, ma ha evitato di confermare pubblicamente i dati sulle vittime.

La situazione ha scatenato tensioni diplomatiche internazionali e reazioni forti da parte dei sostenitori del governo venezuelano, che hanno organizzato manifestazioni contro l’intervento estero. Caracas ha inoltre denunciato violazioni della sovranità nazionale e ha dichiarato un periodo di lutto in memoria delle vittime.