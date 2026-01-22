Verghereto: eolico sul Monte Comero, la Pro loco delle Balze dice no

Un dossier alla Regione per fermare il progetto eolico

La Pro loco delle Balze ha inviato alla Regione Emilia-Romagna una serie di osservazioni contro il progetto dell’impianto eolico sul Monte Comero, chiedendo ulteriori valutazioni tecnico-ambientali e paesaggistiche.

Pur dichiarandosi favorevole alla transizione energetica, l’associazione esprime contrarietà all’opera così come proposta, ritenuta potenzialmente dannosa per ecosistemi, paesaggio e attività turistiche e socioeconomiche del territorio.

La richiesta è di approfondire gli effetti cumulativi dell’intervento e di tutelare cittadini e promozione locale, in linea con la storica attenzione della Pro loco alla valorizzazione dell’area.